Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar? İşte 11. haftanın programı
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'de 11. hafta, cuma günü yapılacak tek maçla start alacak. Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 11. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve müsabakalar şöyle:
HAFTANIN MAÇLARI
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
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