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Spor Arena
Haber Giriş: 02.12.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar? İşte 11. haftanın programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar? İşte 11. haftanın programı
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Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'de 11. hafta, cuma günü yapılacak tek maçla start alacak. Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 11. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve müsabakalar şöyle:

HAFTANIN MAÇLARI

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

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