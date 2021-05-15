Süper Lig'de bu gece sadece bir takım sevinecek 

Spor Arena - Lider Beşiktaş, sezonun en önemli maçını bu akşam Göztepe deplasmanında oynayacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve aynı zamanda tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Cenk, Aboubakar ve sakat olan Hasic yok. Hafta içindeki Karagümrük maçında omzu çıkan Ljajic’in durumu ise bugün belli olacak. 51 puanla 10. sırada yer alan ve herhangi bir iddiası bulunmayan Göztepe’de ise Berkan, Megyeri, Mihojevic ve Diabate forma giyemeyecek. Saat 20.30’daki maçın hakemi Fırat Aydınus.

Ligde 2. sırada yer alan Glatasaray, son maçta Helenex Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır. Bu maç için 2 gün önceden kampa giren sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes yok. Ligde kalmayı garantileyen Yeni Malatya ise sahaya tam kadro çıkacak.

Süper Lig’in son maçında HES Kablo Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, tam anlamıyla mucize peşinde koşacak. 79 puanlı sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için bu akşam Kayseri’yi yenmesi ve lider Beşiktaş ile ikinci Galatasaray’ın mağlup olması gerekiyor. Fenerbahçe’de İrfan Can, Sinan ve Perotti sakat, Gökhan cezalı. Kümede kalmayı garantilemesi için 1 puan alması yeterli olan Kayseri’de ise Sapunaru, Lopes, Campanharo, Ömer, Maglica ve Lung sakat.

2- Beşiktaş ile Göztepe arasında İzmir’deki son iki maçı İzmir ekibi 2-0 ve 2-1’lik skorlarla kazandı.

3- G.Saray, Yeni Malatya ile İstanbul’da oynadığı 3 maçı kazandı. 6 gol atan sarı kırmızılılar, hiç gol yemedi.

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