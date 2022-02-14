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Süper Lig'de böylesi görülmedi! Trabzonspor zirvede, üç büyükler nerede? İşte son puan durumu ve fikstür...

#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe
Süper Ligde böylesi görülmedi Trabzonspor zirvede, üç büyükler nerede İşte son puan durumu ve fikstür...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Trabzonspor damgası. Bordo mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1'le geçip puan farkını 12'ye çıkardı. Trabzonspor'la üç büyükler arasındaki mesafe de epey açıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 20 ve 17 puan fark atan Karadeniz ekibinin Galatasaray ile puan farkı 31.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. 29 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan sarı kırmızılılar tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'ın fikstürü de bir hayli zor. Gelecek maç Göztepe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar, daha sonra yine alt sıralardaki Rizespor'u evinde ağırlayacak. Galatasaray daha sonra Konya deplasmanına gidecek. Onun akabinde Beşiktaş ile NEF Stadı'nda karşılaşacak.

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TRABZONSPOR ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

En yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1'le geçen Trabzonspor, puanını 60 yaparak rakibiyle farkı 12'ye çıkardı. 3. sıradaki Adana Demirspor, 4. sıradaki Başakşehir, 5. sıradaki Alanyaspor ve klasmanda 6. durumda bulunan Fenerbahçe'nin ise 40'ar puanları var.

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Sezona Sergen Yalçın'la başlayıp kötü bir dönem geçiren Beşiktaş ise 37 puanla 7. sırada yer alıyor.  

SÜPER LİG'DE ŞU ANA KADAR ALINAN SONUÇLAR

Altay-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor:2-1

Adana Demirspor - Beşiktaş (Bugün)

Hatayspor - Göztepe (Bugün)

 GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde böylesi görülmedi Trabzonspor zirvede, üç büyükler nerede İşte son puan durumu ve fikstür...

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