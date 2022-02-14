Süper Lig'de böylesi görülmedi! Trabzonspor zirvede, üç büyükler nerede? İşte son puan durumu ve fikstür...

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. 29 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan sarı kırmızılılar tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'ın fikstürü de bir hayli zor. Gelecek maç Göztepe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar, daha sonra yine alt sıralardaki Rizespor'u evinde ağırlayacak. Galatasaray daha sonra Konya deplasmanına gidecek. Onun akabinde Beşiktaş ile NEF Stadı'nda karşılaşacak.

TRABZONSPOR ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

En yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1'le geçen Trabzonspor, puanını 60 yaparak rakibiyle farkı 12'ye çıkardı. 3. sıradaki Adana Demirspor, 4. sıradaki Başakşehir, 5. sıradaki Alanyaspor ve klasmanda 6. durumda bulunan Fenerbahçe'nin ise 40'ar puanları var.

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Sezona Sergen Yalçın'la başlayıp kötü bir dönem geçiren Beşiktaş ise 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE ŞU ANA KADAR ALINAN SONUÇLAR

Altay-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor:2-1



Adana Demirspor - Beşiktaş (Bugün)



Hatayspor - Göztepe (Bugün)

GÜNCEL PUAN DURUMU



