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Süper Lig'de böylesi görülmedi! Hatayspor, 1 puanı kaptı ama...
Süper Lig'in 2. hafta kapanış maçında 9 kişi kalmasına karşın Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıran Hatayspor, ilginç bir istatistiğe imza attı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen ve ligin ilk haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup edip fırtına gibi bir giriş yapan Hatayspor, sarı lacivertlilerden de deplasmanda 1 puan almasını bildi.
1 puana karşın, Fenerbahçe karşısında çok etkisiz bir görüntü çizen Hatayspor, son 5 yılda Süper Lig'de maçı şut çekmeden tamamlayan ilk takım oldu.
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