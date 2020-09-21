Süper Lig'de böylesi görülmedi! Hatayspor, 1 puanı kaptı ama...

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen ve ligin ilk haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup edip fırtına gibi bir giriş yapan Hatayspor, sarı lacivertlilerden de deplasmanda 1 puan almasını bildi.

1 puana karşın, Fenerbahçe karşısında çok etkisiz bir görüntü çizen Hatayspor, son 5 yılda Süper Lig'de maçı şut çekmeden tamamlayan ilk takım oldu.