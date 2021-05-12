Süper Lig'de böyle tablo görülmedi! Şampiyonluk yüzdesi verdi...
Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, İlker Yasin, Kanat Atkaya ve Banu Yelkovan, Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında oynanan mücadeleleri değerlendirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerine mağlup olduğu, Galatasaray'ın ise farklı kazandığı haftanın ardından şampiyonluk yüzdesi verildi.
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Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, İlker Yasin, Kanat Atkaya ve Banu Yelkovan, Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında oynanan mücadelelerde alınan sürpriz sonuçların ardından yeniden şekillenen şampiyonluk yarışını masaya yatırdılar.
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SÜPER LİG'DE ÇILGIN GECE
Süper Lig'in 41. haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, maçlarını aynı saatte oynadı. Çok sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AĞIR YARALI
Haftaya lider giren ve şampiyonluk yarışında büyük avantajı olan Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'e mağlup oldu ve bütün kredisini kullandı. Haftaya Beşiktaş'ın iki puan arkasında 2. sırada giren Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
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GALATASARAY SON HAFTAYA BIRAKTI
İki ezeli rakibinin arkasında haftaya giren Galatasaray ise, Denizli deplasmanında kazanıp son hafta öncesi Beşiktaş ile puan farkını eşitledi. Oluşan bu yeni tablonun ardından ligde şampiyonluk son haftaya kaldı.
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HÜRRİYET YAZARLARI NE DEDİ?
Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, İlker Yasin, Kanat Atkaya ve Banu Yelkovan, Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında oynanan mücadeleleri değerlendirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerine mağlup olduğu, Galatasaray'ın ise farklı kazandığı haftanın ardından şampiyonluk yüzdesi verildi.
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BANU YELKOVAN: SAHADA VE KAFADA EN İYİ TERİM OYNUYOR
Şampiyonluk yarışındaki takımların tamamı, bir yandan geride kalan haftalarda yaşadığı anlamsız puan kayıplarına hayıflanırken, diğer yanda telafisi olmayan şekilde önüne bakmak ve kazanmak zorunda. Futbol sahada oynanan bir spor olsa da 41. haftada asıl maç kafada oynanıyor ve sonunda mental kondisyonu yüksek olan kazanacak. Beşiktaş maçında kazandıktan sonra, sadece puan değil averaj hesaplarına giren sarı kırmızılı cephede, Beşiktaş’la ikili averajı eşitledikten sonra, genel averajdaki 6 gollük farkı kapatmak için bu maça bel bağlayanların sayısı azımsanmayacak oranda ve her şeyden çok derbide oynadığı futbola güveniyor Galatasaray.
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VAR FAKTÖRÜ DEVREDE
Galatasaray geçen haftanın morali ve kaybedecek bir şeyi olmamanın lüksüyle çıkıyor sahaya. Herkes maça hızlı gireceğini ve erken gol bulmak için bastıracağını düşünüyor ama yanılıyor. Galatasaray’da ilk dakikalarda temposuz oyun kadar dikkat çeken bir diğer unsur, futbolcuların sürekli kayıp düşmesi. Denizli’nin kadrosu bu kadar dağılmış olmasa skor farklı olabilir ama beklenen gol 24. dakikada Halil Dervişoğlu’ndan geliyor. Dakika 35’te kazanılan penaltıda Babel skoru 2-0’a taşıyor. İki pozisyonda da hakem Abdülkadir Bitigen’in kararı VAR’dan dönüyor ve skora gol olarak yansıyor. 2-0’la Galatasaray’ın rahatlayacağı ve farkın açılacağını düşünenler yanılıyor. Dakika 43’te kazanılan ikinci penaltıyı Emre Akbaba kaçırınca, Denizli maça tutunuyor. Bunda kaleci Abdülkadir’in rolü büyük. Denizli kalecisi maçın yıldızlarından biri ve skorun uzun süre daha da açılmasını engelleyen isim.
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ÇILGIN BİR HAFTAYDI
Denizli 62. dakikada Recep Niyaz’la durumu 2-1’e getirse de oyuncu değişiklikleriyle temposunu artıran Galatasaray’a engel olamıyor. Skor önce penaltıdan 3-1’e sonra, yine Muhammed’in golüyle 4-1’e geliyor ve öyle bitiyor. Çılgın bir haftayı geride bırakıyoruz. Futbol, sahada değil kafada oynanan bir sporsa, öyle ya da böyle bu maçı en iyi Terim oynuyor.
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KANAT ATKAYA: TUT NEFESİ BEKLE CUMARTESİ'Yİ
Öncelikle kazanmak, mümkünse farklı kazanmak zorunda olan Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşmiş, 11 maçtır galibiyet yüzü görmemiş rakibinin karşısında “aklı başka sahalarda görüntüsü” vererek başladı. Yoğun fikstür ve derbinin getirdiği ekstra yorgunluk belirtileriyle sahaya çıkan sarı kırmızılar, maçın başlangıç bölümünde hücumda yolunu bulmak ve ritm tutturmak konusunda bocaladı. Bu dönemde tecrübeli oyuncuları üzerinden Galatasaray kalesine ciddi baskınlar düzenleyen Denizlispor, Muslera’nın direnciyle karşılaştı. Maçta Galatasaray’ın elini rahatlatan gol, sezonun kazanımlarından sayılması gereken “nöbetçi golcü” Halil Dervişoğlu’ndan geldi.
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TUHAF HADİSE
Bu golün ardından hücumda iştahı belirgin şekilde açılan Galatasaray çok geçmeden Babel’in penaltı golüyle skoru geliştirdi. Skoru geliştirmek demişken... “Gole ve gollere acilen hem de çok acilen ihtiyaç duyulan” bir dönemde, ilk penaltıyı şahane kullanmış Babel dururken bu konuda karnesinde kırık bulunan Emre Akbaba’nın seçilmesi de bir tuhaf hadisedir... 2-0’ın ardından Galatasaray skoru geliştirmek için yüklendi fakat 40 pozisyonda ceza sahasında topla buluşsa da bir türlü rahata ereceği golleri üretemedi; bir de üstüne kalesinde gol gördü.
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MOHAMED MUCİZESİ
Fatih Terim’in hücum hattını harmanlamasına kadar. Sakatlığına rağmen sahaya çıkan golcü Mustafa Muhammed biri penaltıdan iki gol birden atarak belki de bir mucizeye uzanacak kapıyı açmış oldu. Son dakikalar bir heyecan dalgasını büyütürken, İstanbul’daki ezeli rakiplerden gelen haberler düğümü futbol tarihinin en büyük düğümü haline getirdi. Tut nefesi, bekle cumartesiyi.
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İLKER YASİN: SÜRPRİZ SADECE BUNDESLIGA'DA YOK
Yüksek beklenti, adı da şampiyonluk olunca, futbolcuları strese sokmuş. Baskı altında adeta felç olmuş, sinir telleri kopmuş bir Beşiktaş vardı sahada. Karagümrük inanılmaz rahat, her zamanki paslı oyunuyla Beşiktaş’ı sinire boğuyor, koşturup yoruyordu. Yıllarca önce Sergen Yalçın, bir muhabirin “18 yaş altı iddaa oynayan gençlere ne söylemek istersin?” sorusuna, “Bundesliga’ya oynamasınlar, çok sürpriz oluyor” cevabını vermişti. Dünkü maç, Sergen’in hesabına göre bir Bundesliga sürpriziydi.
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DİNGİNLİK DE DİNAMİKTİR
Beşiktaş'ı haftalardır şampiyonluk potasına koyan, F.Bahçe’nin kaybettiği sürpriz maçlar, G.Saray’ın cömertçe verdiği puanlardı. Şampiyonluk gelecekse, Sergen Yalçın’ın liderlik kabiliyetinin ötesinde büyük şansı ve rakiplerinin ikramıyla gelecek. İlk yarısı Beşiktaş baskısı altında geçen bir maç ama tek gol pozisyonu var. 45+3’te Larin kafa şutunu kalecinin üstüne göndermese, Beşiktaş soyunma odasına berabere gidecekti. Karagümrük, paslı oyunuyla ilk yarı Beşiktaş’ın kademe anlayışını 2 kez bozdu, birinde golü attı, diğerini son anda Welinton önledi.
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Siyah beyazlılar, ikinci yarıyı şampiyonluk maçı gibi oynamalıydı. Gergin, stres dolu halini dingin tutmak zorundaydı. Dingilik de bir dinamiktir. Ve karmaşanın olmadığı bir hareket halidir. Beşiktaş, ikinci yarıya biraz bu niyetle başladı. 54’te Ghezzal’ın beraberlik golü, 60’ta N’Koudou’nun direkten dönen topu, Beşiktaş’ın galibiyet iştahının işaretiydi. Eric Cantona’nın “Ben belli bir takıma karşı oynamam. Yenilgiye karşı oynarım” felsefesinde Beşiktaş, yenilgiden kurtulmak için tarihi hatalar yaptı. Bütün defans güvenliğini bırakan, Vida’sı ile Welinton’ı ile disiplinsizce gol atmaya giden Beşiktaş, 10 kişi kalmış Karagümrük karşısında 80’de Borini’den ikinci golü yedi. Savunmayı bomboş bırakmak, akıl işi bir uygulama değildi. Ve Sergen de o eski günlerinden hatırladığımız o dingin havaya bir türlü bürünememişti.
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UĞUR MELEKE: TARİHİ BİR FUTBOL AKŞAMI YAŞIYORUZ
Her detayıyla tarihi bir sezon yaşıyoruz. 32 yıl sonra ilk kez ligde tek sayıda takım var, puan tablosunu takip etmeyi güçleştirdi bu durum. Bir sezonda 306 maç oynuyorduk, bu yıl 8 aya 420 müsabaka sıkıştı. Ligde 21 takım olması son haftalarda hedefsiz ekip sayısını çok artırabilirdi. Neyse ki 41’inci haftaya sadece 5 hedefsiz takımla girdik. O da dünkü 10 maçın 9’unu değerli hale getirdi. Premier Lig’de, Bundesliga’da son haftalardaki maçları izleyip hep özenirdik herkesin çatır çatır top oynamasına. Dün, “İşte Süper Lig bu” diyebileceğimiz türden çatır çatır bir futbol akşamı yaşadık gerçekten.
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FARKLI HEDEFLER
Üç şampiyonluk yarışçısının rakiplerinin farklı hedefleri vardı dün. Denizlispor artık TFF 1. Lig için gün sayıyor ama Karagümrük’ün en azından altıncı olup havuzdan bir sıralama bonusu alma ihtimali söz konusu. Zira Süper Lig yayın havuzu sezon sonunda ilk altıyı alan takımlara ekstra bir bonus ödüyor. Sivasspor’sa tam 18 maçtır namağlup. Ve ligi beşinci sırada tamamlayıp Avrupa kupaları alışkanlıklarını sürdürmek için çıktılar sahaya. Eğer Beşiktaş Türkiye Kupası’nı kazanırsa, lig beşincisine Konferans Ligi bileti alma şansı doğacak.
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SİVAS'LA OYNAMAK ZOR!
Sivasspor, Süper Lig’de 2021 takvim yılının flaş ekibi. Ligin blok halinde durmayı en iyi bilen takımı belki de Sivas. Onlara karşı 0-0’ı oynamak zor. Ama 1-0, hatta 2-0 geriye düştüğünüzde Sivas’la oynamak çok daha zor. Fenerbahçe bu 2-0 bariyerini aşamadı ve ligin son haftasına artık zayıf bir şampiyonluk iddiasıyla giriyorlar. Hem Galatasaray’ın, hem de Beşiktaş’ın cumartesi günkü rakiplerinin prestij maçlarına çıktıkları düşünülürse bu iki takımın şampiyonluk şanslarının yüzde 45’ler seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu iki ekibin ikili averajlarının eşit olması ve bir puan eşitliği halinde genel averajın devreye girme ihtimali cumartesi akşamını daha da ilginç hale getirdi. Sanırım Süper Lig’de en son 1992-93 sezonunda şampiyonu genel averaj belirlemişti. 28 yıl sonra tekrar yaşayabiliriz bu enteresan durumu.
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GÜNTEKİN ONAY: KARTAL BÜYÜK FIRSAT TEPTİ
Beşiktaş telaşlı, Karagümrük ise sakin başladı maça. Siyah beyazlılar Bertolacci’nin golüne kadar baskılı oynadı ancak net pozisyon üretemedi. Karagümrük’ün öne geçmesinden sonra şuursuz ve kontrolsüz oynayan siyah beyazlı takım, kalesinde net bir pozisyon daha verirken Welinton mucizevi bir şekilde golü önledi. İlk devrenin son bölümünde Ljajic’in sakatlanması da Beşiktaş için ciddi bir şanssızlık oldu.
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SAVUNMAYI ÇÖZEMEDİ
İkinci yarıda tüm hatlarıyla yoğun bir baskı oluşturan Beşiktaş, Ghezzal ile bulduğu beraberlik golünden sonra da prese devam etti. Her şey Beşiktaş’ın lehine giderken Zukanovic’in de atılmasıyla ibre iyice Beşiktaş’a döndü. Ancak oyunun hakimi siyah beyazlılar Karagümrük’ün etkili tek kontraatağıyla 2-1 yenik duruma düştü. Kulübede ofansif hamle şansı olmayan Sergen Yalçın, Necip-Dorukhan değişikliğini daha erken yapabilirdi.
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Beşiktaşlı futbolcular her şeylerini ortaya koydu ancak aşırı istek saha içi organizsyonunu olumsuz etkiledi. Aşırı telaş siyah beyazlı futbolcuları olumsuz etkilerken Beşiktaşlılar Karagümrük’ün katı savunmasına karşı çözüm üretemedi.
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HER MAÇ ÇATIR ÇAYIR OYNANDI
Dünkü sonuçları gördükten sonra cumartesi günü her şey olabilir. Beşiktaş, kazanmak zorunda ancak gördük ki her maç çatır çatır oynandı. Kimsenin 3 puanı cebinde değil. Gerek Malatya, gerek Göztepe ikisinin de gereken mücadeleyi ortaya koyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sakin olan biraz da şanslı olan ipi göğüsleyecek.
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Şu bir gerçek ki Beşiktaş, avuçlarının içinde tuttuğu şampiyonluk ipi artık kendi ellerinde değil. Siyah beyazlılar kazanıp Galatasaray’ın alacağı skoru bekleyecek. Beşiktaş’ın 2 gol avantajı var ve Galatasaray ile karşılaşacak Malatya takımı son 9 maçının hiçbirinde kalesinde 2 gol görmedi. Cumartesi günü hiç tanık olmadığımız bir lig finaline daha tanık olacağız.