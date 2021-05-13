Süper Lig'de böyle şampiyonluk yarışı görülmedi! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Süper Lig’de 2020-21 sezonu eşine az rastlanır bir şampiyonluk mücadelesine sahne oluyor. Son haftaya üç takım (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe) şampiyonluk umuduyla giriyor. Lig tarihinde dördüncü kez son haftaya üç takım birden şampiyonluk şansını koruyarak girerken, her seferinde lider takımın avantajını yitirmediği görüldü.

iLK HEYECAN 1971-72’DE

İlk kez 1971-72 sezonunda G.Saray, Eskişehir ve Fenerbahçe son haftaya iddialı girerken, sarı kırmızılılar Boluspor’u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Eskişehir ve Fenerbahçe ise puan kayıpları yaşadı. 20082009’da Beşiktaş, Sivas’ın iki, Trabzon’un üç puan önünde son haftaya lider girerken Denizlispor’u deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

YiNE BiR GÖZTEPE DEPLASMANI

Üç takımın son düzlüğü girdiği bir diğer sezon 2017-18’di. Galatasaray 72, Fenerbahçe ve Başakşehir 69’ar puanla son haftaya girerken üçlü averaj halinde şampiyonluğu kaybedecek olan sarı kırmızılı lider Göztepe’yi deplasmanda yenerek mutlu sona ulaştı. Kaderin cilvesi, bu sezon da lider Beşiktaş Göztepe deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY VE BEŞiKTAŞ AVERAJLA BiRER KEZ

Son haftaya Beşiktaş ve G.Saray’ın puan puana girmesi ve iki ekibin ikili averajlarının eşit olması (2-0, 1-3) nedeniyle şampiyon genel averajla da belirlenebilir. Ligin geride kalan 62 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu. 1985-86’da Beşiktaş Galatasaray’ı, 1992-93’te ise sarı kırmızılılar siyah beyazlıları averajla geçmeyi başardı. Diğer iki genel averaj şampiyonluğunu ise (Beşiktaş

ve Trabzonspor’u birer kez geçerek) Fenerbahçe elde etti.

ŞAMPiYON 12. KEZ SON HAFTA BELLi OLACAK

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi. 2005-2006’da G.Saray’a geçilen Fenerbahçe, 20092010’da ise şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

KiM NASIL ŞAMPiYON OLUR?



Beşiktaş:

1- Göztepe’den puan alır, Galatasaray, Y.Malatya’ya puan kaybederse;

2- Göztepe’yi tek farklı yener, G.Saray 4’ten az farkla kazanırsa;

3- Göztepe’ye kaybeder, G.Saray kaybeder, F.Bahçe berabere kalırsa;

Galatasaray

1- Y.Malatya’yı yener, Beşiktaş, Göztepe’ye puan verirse;

2- Y.Malatya ile berabere kalır, Beşiktaş mağlup olursa;

3- Y.Malatya’yı en az 4 farkla yenerse, Beşiktaş tek farklı kazanırsa;

Fenerbahçe

Kayseri’yi yener, Beşiktaş ve Galatasaray kaybederse şampiyon olacak.

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