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Süper Lig'de bol gollü maç! Sivasspor - Kayserispor: 5-2

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#Süper Lig#Sivasspor#Kayserispor
Süper Ligde bol gollü maç Sivasspor - Kayserispor: 5-2
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 15:32

Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. Kayseri'de kendi takım arkadaşına tokat atan Bahoken ile 2. sarı kartını gören Attamah kırmızı kart gördü.

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Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı. Kayseri ise 3 galibiyeti 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 16 puan topladı.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmada Sivasspor, Kayserispor Manaj (2), Onurcan Piri (kk), Garry Rodrigues ve Emrah Başsan'ın attığı gollerle Kayserispor'ı 5-2 mağlup etti. Kayseri'nin gollerini Nazon ve Boa Morte ataken Bahoken ile Attamah kırmızı kart gördü

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR: 5-2 (MAÇ SONUCU)

GOL: 5', 90' Manaj, 22' Onurcan Piri (kk), 45'+1 Garry Rodrigues, 77' Emrah Başsan, (Sivasspor) - 46' Nazon, 90' Boa Morte (Kayserispor)

Kırmızı kart: 23' Bahoken, 86' Attamah

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KENDİ TAKIM ARKADAŞINA VURDU, KIRMIZI GÖRDÜ

Kayserispor'da takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulunan Bahoken, kırmızı kart gördü.

 

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#Süper Lig#Sivasspor#Kayserispor

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