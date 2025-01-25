Süper Lig'de bol gollü maç! Sivasspor - Kayserispor: 5-2

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Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı. Kayseri ise 3 galibiyeti 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 16 puan topladı.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmada Sivasspor, Kayserispor Manaj (2), Onurcan Piri (kk), Garry Rodrigues ve Emrah Başsan'ın attığı gollerle Kayserispor'ı 5-2 mağlup etti. Kayseri'nin gollerini Nazon ve Boa Morte ataken Bahoken ile Attamah kırmızı kart gördü

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR: 5-2 (MAÇ SONUCU)

GOL: 5', 90' Manaj, 22' Onurcan Piri (kk), 45'+1 Garry Rodrigues, 77' Emrah Başsan, (Sivasspor) - 46' Nazon, 90' Boa Morte (Kayserispor)

Kırmızı kart: 23' Bahoken, 86' Attamah

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KENDİ TAKIM ARKADAŞINA VURDU, KIRMIZI GÖRDÜ

Kayserispor'da takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulunan Bahoken, kırmızı kart gördü.