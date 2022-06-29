Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

Haberin Devamı

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yavaş yavaş başlıyor. Takımlar bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kamp ve hazırlık maçlarıyla yeni sezona en iyi şekilde girmek için çaba sarf ediyor.

TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMLERİNDE YERLİ HAKİMİYETİ

Geçen sezon 20 takımla oynanan Süper Lig bu sezon 19 takımla oynanacak. Bu 19 takımdan 15'i yeni sezonda tercihini yerli teknik adamdan yana kullandı. Fenerbahçe (Jorge Jesus), Alanyaspor (Francesco Farioli), Fatih Karagümrük (Andrea Pirlo), Adana Demirspor (Vincenzo Montella) yeni sezona yabancı teknik adamla başlayacak takımlar oldu.

Geçen sezona Fatih Terim ile başlayıp Domenec Torrent ile sezonu noktalayan Galatasaray, efsane futbolcularından Okan Buruk'u takımın başına getirerek yeniden yerliye döndü. Geçen sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra İsmail Kartal ile başarılı bir şekilde sezonu tamamlayan Fenerbahçe ise dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağladı.

Haberin Devamı

Volkan Demirel ile sezon sonunda yollarını ayıran Fatih Karagümrük ise Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek adından söz ettirdi.

"BÜYÜK ALTILI" OLMADAN İLK SEZON

Takımların teknik direktör seçimlerini tamamlayıp yeni sezon hazırlıklarına başlamasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Türk futbol tarihinin önemli teknik adamları Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın sezon başı itibarıyla takım çalıştırmıyor olacak.

Bu durum, Mustafa Denizli'nin ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğe başladığı 1987/88 sezonundan bu yana ilk kez yaşanacak. Mustafa Denizli o sezon Galatasaray'da teknik direktörlük görevine başlamış, Fatih Terim ise sezonun 4. haftasında Ankaragücü'nün başına geçmişti. Aynı sezon Şenol Güneş Trabzonspor'da yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştı.

O yıl Ersun Yanal, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın ise futbolculuk kariyerlerine devam ediyordu.

Söz konusu 6 isim aynı anda teknik direktörlük yaparken de en az biri yeni sezona bir takımın başında girmişti. 2022/23 sezonu, bu 6 isimden en az birinin takım çalıştırmadığı ilk sezon olacak.

Haberin Devamı

NE YAPIYORLAR?

Mustafa Denizli

Geçen sezona Altay'ın başında giren Mustafa Denizli, efsanesi olduğu takımdan ayrıldıktan sonra bir takım çalıştırmadı. Sezon bitiminde ismi Altay'ın başkanlığı için geçse de bu konuda bir gelişme olmadı. Daha önce televizyon kanallarında yorumculuk yapan Denizli için henüz böyle bir proje de duyurulmadı.

Fatih Terim

Aralık ayında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim o tarihten sonra sessizliğe büründü. Eski başkan Burak Elmas'ın defalarca ibrasızlık ve seçim döneminde defalarca konuşmaya davet ettiği Terim ne başkanlık seçiminde oy kullandı ne de açıklama yaptı. Burak Elmas'ın açıklamalarına ise gazeteciler aracılığıyla yanıtlar verdi. Exxen ekranlarında Şampiyonlar Ligi finalini yorumlayan Terim son olarak Oğulcan Çağlayan'ın düğününde eski futbolcularıyla keyifli pozlar verdi.

Haberin Devamı

Şenol Güneş

EURO 2020'deki başarızlığın ardından Milli Takım'daki görevine son verilen Şenol Güneş o günden bu yana takım çalıştırmadı. Abdullah Avcı öncesi Trabzonspor için ismi geçen Güneş ara sıra Türk futbol gündemiyle ilgili açıklamalar yapıyor.

Ersun Yanal

Geçen sezona Antalyaspor'un başında giren Ersun Yanal, Ekim 2021'de görevinden ayrıldı. Daha önce Denizlispor ve Gençlerbirliği'nde başarılı sezonlar geçiren, Fenerbahçe'de tarihi bir şampiyonluğa imza atan Yanal'ın Sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci dönemi istediği gibi gitmemiş ve yollar ayrılmıştı. Antalyaspor ile de başarıyı yakalayamayan Yanal sezona kulüpsüz giriyor. Deneyimli teknik adam son dönemde sosyal medyadan Türk futboluna çıkış olacağını düşündüğü görüşlerini paylaşıyor.

Aykut Kocaman

Haberin Devamı

Geçen sezona Başakşehir'in başına giren Aykut Kocaman Ekim 2021'de takımdan ayrılmış, göreve Emre Belözoğlu gelmişti. Aykut Kocaman da o günden sonra herhangi bir takım çalıştırmadı. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacağı yönündeki haberleri yalanlayan Kocaman, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın düzenlediği yemek etkinliklerinde görüldü.

Sergen Yalçın

Beşiktaş ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan ancak geçen sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sonrası takımdan ayrılan Sergen Yalçın da yeni sezonda takım çalıştırmayacak bir diğer isim. Sergen Yalçın'ın Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'ye teknik direktör olacağı yönünde haberler çıkmış ancak Ilıcalı takımı Şota Arveladze'ye emanet etmişti. Son olarak Sergen Yalçın'ın Kafa TV'de yayınlanacak 'Unutulmaz' isimli serideki 8 konuktan biri olacağı açıklandı.

Haberin Devamı

TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUK

Türkiye 1. Ligi ismiyle 1959'da başlayan, daha sonra Süper Lig ismini alan ligimizde 66 sezon geride kaldı. Bu 6 isimden en az birinin takım çalıştırdığı 1987/88 sezonundan bugüne 36 sezon oynandı. Fatih Terim (8), Mustafa Denizli(3), Şenol Güneş(2), Aykut Kocaman(1), Ersun Yanal(1) ve Sergen Yalçın(1) toplam 16 kez şampiyon oldu.

TAKIMLAR GENÇ HOCALARA YÖNELDİ

Türk futbolunun en büyük teknik direktörlerinin kulüpsüz olduğu bu dönemde Süper Lig kulüplerinin genç teknik direktörlere yöneldiği görülüyor.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu(41), Alanyaspor'da Farioli(33), Antalyaspor'da Nuri Şahin(33), Hatayspor'da Serkan Özbalta(43), Fatih Karagümrük'de Andrea Pirlo(43), Kayserispor'da Çağdaş Atan(42), Kasımpaşa'da Sami Uğurlu(44), Ankaragücü'nde Osman Zeki Korkmaz(40), Konyaspor'da İlhan Palut(45) gibi genç teknik adamlar görev yapıyor.