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Süper Lig'de Bakasetas fırtınası! Kaderi değiştiren karar, kazandırdığı servet ve transfer iddiası...

#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Fenerbahçe
Süper Ligde Bakasetas fırtınası Kaderi değiştiren karar, kazandırdığı servet ve transfer iddiası...

Trabzonspor'un bu sezonki en formda ismi olan Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği iki golle takımının ligin zirvesine yerleşmesini sağladı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için uğraş verdiği Yunan futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. Bakasetas için sürpriz bir transfer iddiası da ortaya atıldı...

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Spor Arena Detay - Süper Lig'de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor'un hücumdaki en önemli kozu haline gelen Anastasios Bakasetas, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bakasetas, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Sarı-lacivertli takım, dönemin teknik direktörü Erol Bulut'un ısrarla istediği Yunan futbolcunun transferini, Alanyaspor'la anlaşamadığı için bitirememişti.

Erol Bulut Fenerbahçe'de görev yaparken Bakasetas'ın transferiyle ilgili olarak, "Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. Onlar farklı tarzda oyuncular. Açık konuşmak gerekirse ikisinin de takımda olmasını istedim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ama anlaşmaya varamadık. Farklı tipte oyuncular ve ikisini de kadromda isterdim" ifadelerini kullanmıştı.

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BONSERVİSİ 3, SERBEST KALMA BEDELİ 12 MİLYON EURO

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Yunan yıldız devre arasında ise 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. Bordo-mavili takım, Bakasetas'ın serbest kalma bedelini ise 12 milyon euro olarak belirlemişti.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000 euro ödenecektir. Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir. Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000 euro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Süper Ligde Bakasetas fırtınası Kaderi değiştiren karar, kazandırdığı servet ve transfer iddiası...

FENERBAHÇE MAÇINDA GALİBİYETİ GETİRDİ

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan ve oynadığı 19 maçta 6 gol atıp 2 de asist yapan Bakasetas, bu sezon geçen yıla nazaran çok daha üst düzey bir performans sergiliyor.

Bordo mavili forma ile lig ve Avrupa'da toplamda 13 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 6 da asist yaptı. Ligde 9 maçta 7 gol ve 3 asist ile oynayan Yunan yıldız, son olarak Fenerbahçe maçında 2 gol kaydederek galibiyeti getiren isim olmuştu.

İLKLERİ BAŞARDI, AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Bakasetas, Fenerbahçe maçındaki performansıyla uzun yıllar sonra bordo-mavili takımda ilki başardı. Yunan futbolcu, 1987/88 sezonundan bu yana Hami Mandıralı'dan sonra Fenerbahçe'ye penaltıdan gol atan ilk Trabzonspor futbolcusu oldu. Bakasetas ayrıca, 2007/08 sezonundan bu yana Fenerbahçe'ye frikikten gol atan ilk isim olmayı da başardı.

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Süper Ligde Bakasetas fırtınası Kaderi değiştiren karar, kazandırdığı servet ve transfer iddiası...

Trabzonspor'un bu sezon hücumdaki en büyük kozu olan Bakasetas, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde Florian Wirtz ile birlikte en fazla gol atan orta saha futbolcusu konumunda...

KASAYI DOLDURDU

Ligde oynadığı 9 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek 10 gole doğrudan katkı veren Bakasetas attığı gollerle kulübüne servet kazandırdı.

Yıldız futbolcu, kaydettiği goller ve yaptığı asistlerle 13 milyon 750 bin euro'nun kulübe girmesini sağladı.

"TRABZON'A GELME NEDENİM ABDULLAH AVCI"

Geçtiğimiz günlerde kulüp dergisine bir röportaj veren Anastasios Bakasetas, bordo-mavili kulübe transferindeki en önemli payın Abdullah Avcı'ya ait olduğunu söylemişti.

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Bakasetas,“Çünkü benim burada olmamı gerçekten isteyen kişilerden bir tanesi kendisiydi. Geldiğim ilk andan itibaren hem bana davranış şekli, hem bana konuştukları ve aynı şekilde de saha içinde bana verdiği özgürlük, bana verdiği güven sayesinde başarılı olabildiğimizi düşünüyorum. Zaten sonuçlar ve elde ettiğimiz başarılar da Abdullah Avcı’nın başarısını ve beraber kazandığımız başarıları tek başına ifade edebiliyor. Ancak ben de tabii ki hem Transfer sürecimde, hem de şu an beraber çalıştığımız bu ortamda hocamıza teşekkür etmeliyim. Aslında saha içinde ihtiyacım olan şeyleri bana verdi. Saha içindeki özgürlük hem de o verdiği bana güven sayesinde iyi bir çalışma ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren de bana hep sıcak ve yakın davrandı kendisi" diye konuşmuştu.

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SPORTING İDDİASI

Performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting'in Bakasetas ile ilgilendiği ve Fenerbahçe maçında takip ederek transfer için resmi girişimlerde bulunma kararı aldıkları öne sürüldü.

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#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Fenerbahçe

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