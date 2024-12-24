Süper Lig'de ayrılık: Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, ligde çıktığı 16 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

HATAYSPOR PERFORMANSI

Hatayspor'un başında 15 resmi maça çıkan Çalımbay, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi alarak 14 puan toplayabildi ve 0.93 puan ortalaması yakaladı.