Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig’de Avrupa yarışı kızıştı

#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe
Süper Lig’de Avrupa yarışı kızıştı

Süper Lig’de 28. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürüyor. Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek isteyen takımlar ise kıyasıya yarışı sürdürüyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 28. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 25 gol atıldı. 4 beraberliğin yaşandığı haftada, ev sahibi ve deplasman takımları 3’er kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde uzun süredir lider konumda olan Trabzonspor, haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İkinci sırada olan ve 4 haftadır kazanamayan Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Yeşil-beyazlılar, puanı 52'ye yükseltirken, 3. Başakşehir ile puan farkını da 5’e çıkardı. Beşiktaş deplasmanına çıkan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Farioli yönetimindeki Alanyaspor, Kayserispor deplasmanından 2-1’lik sonuçla 3 puanla ayrılırken, puanını 46’ya yükseltti. Turuncu-yeşilliler, geçtiğimiz hafta 5 gollü Konyaspor galibiyetinin ardından üst üste 2. galibiyetini elde etti. Haftaya 45 puanla başlayan Adana Demirspor ise ligin son basamağında yer alan Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybetti.

Haberin Devamı

Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında; Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Alanyaspor kupada yarı finale yükselen ekipler oldu.

Kümede kalma yarışı da kızıştı

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda bulunan 4 takımdan 3’ü haftayı puan kayıplarıyla geçti.

27 puanlı Göztepe, evinde Kasımpaşa’ya 3-2 kaybederken, Altay ise uzun süre 10 kişi oynadığı Karagümrük deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Çaykur Rizespor, 1-0 öne geçtiği Karadeniz derbisinde konuk ettiği Giresunspor’a 2-1 kaybederek son haftalar öncesi yara aldı. 18. sıradaki Rizespor 23, Yeni Malatyaspor ise 20 puanda haftayı kapattı. 17 maç sonra 3 puanla tanışan Yeni Malatyaspor ise son haftalar öncesi moral buldu.

Ligde üst üste 5. yenilgisini alan İzmir ekibi Göztepe, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.

Gözden Kaçmasın

Göztepe’de ilk aday Tomas Aybaba ve Atan listede...Göztepe’de ilk aday Tomas! Aybaba ve Atan listede...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna