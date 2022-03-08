Süper Lig’de Avrupa yarışı kızıştı

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Süper Lig’de 28. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 25 gol atıldı. 4 beraberliğin yaşandığı haftada, ev sahibi ve deplasman takımları 3’er kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde uzun süredir lider konumda olan Trabzonspor, haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İkinci sırada olan ve 4 haftadır kazanamayan Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Yeşil-beyazlılar, puanı 52'ye yükseltirken, 3. Başakşehir ile puan farkını da 5’e çıkardı. Beşiktaş deplasmanına çıkan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Farioli yönetimindeki Alanyaspor, Kayserispor deplasmanından 2-1’lik sonuçla 3 puanla ayrılırken, puanını 46’ya yükseltti. Turuncu-yeşilliler, geçtiğimiz hafta 5 gollü Konyaspor galibiyetinin ardından üst üste 2. galibiyetini elde etti. Haftaya 45 puanla başlayan Adana Demirspor ise ligin son basamağında yer alan Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybetti.

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Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında; Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Alanyaspor kupada yarı finale yükselen ekipler oldu.



Kümede kalma yarışı da kızıştı

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda bulunan 4 takımdan 3’ü haftayı puan kayıplarıyla geçti.

27 puanlı Göztepe, evinde Kasımpaşa’ya 3-2 kaybederken, Altay ise uzun süre 10 kişi oynadığı Karagümrük deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Çaykur Rizespor, 1-0 öne geçtiği Karadeniz derbisinde konuk ettiği Giresunspor’a 2-1 kaybederek son haftalar öncesi yara aldı. 18. sıradaki Rizespor 23, Yeni Malatyaspor ise 20 puanda haftayı kapattı. 17 maç sonra 3 puanla tanışan Yeni Malatyaspor ise son haftalar öncesi moral buldu.

Ligde üst üste 5. yenilgisini alan İzmir ekibi Göztepe, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.