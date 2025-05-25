Süper Lig'de Avrupa ve 'küme' yarışı! Beşiktaş, Samsunspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Başakşehir...

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Süper Lig'in 36. haftasında küme düşme hattında ve Avrupa potasında kritik maçlar oynanıyor.
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İLK YARILAR SONA ERDİ...
BEŞİKTAŞ-RİZESPOR
Beşiktaş 0-0 Rizespor
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhali, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe
BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR
Trabzonspor 0-1 Samsunspor
GOL: 27'Emre Kılınç
İLK 11'LER
Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Jabol, Mendy, Zubkov, Nwakaeme, Visca, Sikan.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Emre, Dimata, Schindler.
TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR-BODRUM FK
Kayserispor 0-1 Bodrum FK
GOL: 13'Brazao
İLK 11'LER
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Baran Ali, Kartal, Mehmet, Cardoso, Ramazan, Nazon.
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Bardhi, Brazao, Seferi, Gökdeniz.
KAYSERİSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Bodrum FK'yı ağırlıyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor.
KONYASPOR-ALANYASPOR
Konyaspor 0-2 Alanyaspor
GOL: 38'Hwang, 40' Yusuf Özdemir
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Bazoer, Calusic, Adil, Melih, Bjorlo, Guilherme, Ndao, Pedrinho, Umut, Yusuf.
Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti, Richard, Hadergjonaj, Janvier, Yusuf, Vilhena, Ui-Jo, Cordova.
KONYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 19.00'da oynanıyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maç beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR-ADANA DEMİRSPOR
Başakşehir 2-1 Adana Demirspor
GOL: 20' Keny, 32' Barasi, 35' Operi
İLK 11'LER
Başakşehir: Deniz, Ebosele, Opoku, Hamza, Operi, Umut, Deniz Türüç, Djalo, Ömer Faruk, Brnic, Keny.
Adana Demirspor: Deniz, Burhan, Tayfun, Yusuf Buğra, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf, Alioui, Osman, Fougeu.
BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Müsabaka beIN SPORTS 5'ten yayınlanmaktadır.