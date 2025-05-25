×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de Avrupa ve 'küme' yarışı! Beşiktaş, Samsunspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Başakşehir...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Beşiktaş Rizespor
Süper Ligde Avrupa ve küme yarışı Beşiktaş, Samsunspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Başakşehir...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 19:01

Süper Lig'in 37. haftasında hem küme düşme hattında hem de Avrupa yarışını direkt olarak ilgilendiren 5 maçta ilk düdük aynı anda çaldı. Müsabakaları Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 36. haftasında küme düşme hattında ve Avrupa potasında kritik maçlar oynanıyor.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR! TIKLAYINIZ

İLK YARILAR SONA ERDİ...

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR

Beşiktaş 0-0 Rizespor

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhali, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR

Trabzonspor 0-1 Samsunspor

GOL: 27'Emre Kılınç

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Jabol, Mendy, Zubkov, Nwakaeme, Visca, Sikan.

Haberin Devamı

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Emre, Dimata, Schindler.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-BODRUM FK

Kayserispor 0-1 Bodrum FK

GOL: 13'Brazao

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Baran Ali, Kartal, Mehmet, Cardoso, Ramazan, Nazon.

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Bardhi, Brazao, Seferi, Gökdeniz. 

KAYSERİSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Bodrum FK'yı ağırlıyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor.

KONYASPOR-ALANYASPOR

Konyaspor 0-2 Alanyaspor

GOL: 38'Hwang, 40' Yusuf Özdemir

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Bazoer, Calusic, Adil, Melih, Bjorlo, Guilherme, Ndao, Pedrinho, Umut, Yusuf.

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti, Richard, Hadergjonaj, Janvier, Yusuf, Vilhena, Ui-Jo, Cordova.

KONYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 19.00'da oynanıyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maç beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanıyor.

Haberin Devamı

BAŞAKŞEHİR-ADANA DEMİRSPOR

Başakşehir 2-1 Adana Demirspor

GOL: 20' Keny, 32' Barasi, 35' Operi

İLK 11'LER

Başakşehir: Deniz, Ebosele, Opoku, Hamza, Operi, Umut, Deniz Türüç, Djalo, Ömer Faruk, Brnic, Keny.

Adana Demirspor: Deniz, Burhan, Tayfun, Yusuf Buğra, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf, Alioui, Osman, Fougeu.

BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Müsabaka beIN SPORTS 5'ten yayınlanmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Beşiktaş#Beşiktaş Rizespor

BAKMADAN GEÇME!