Süper Lig'de avantaj Galatasaray'da, rakipler ensesinde!

G.Saray ve Samsunspor’un da vedasıyla Türkiye’nin UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcisi kalmazken milli aradan sonra Süper Lig yarışı Avrupa mesaisi olmadan yeniden start alacak.

1 maçı eksik Galatasaray 64 puanla zirvede yer alırken sarı kırmızılıları 60’ar puanlı Fenerbahçe ve Trabzonspor izliyor. Beşiktaş ise 52 puanla zirve yarışını takip ediyor.

Gerek şampiyonluk gerekse Avrupa kupalarına katılım açısından sezonun kalan bölümü 4 Büyük takım için de kritik öneme sahip. Peki kalan bölümde Süper Lig’de bizleri nasıl bir yarış bekliyor.

ARA SONRASI EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Milli aranın dönüşünde ezeli rakiplerin birbiriyle karşılaşacak olması da yarışı daha ilginç bir hale getiriyor. 4 Nisan’da lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Ertesi gün ise Fenerbahçe seyircisi önünde Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Bu karşılaşmalardan çıkacak sonuçlar merakla beklenirken akıllarda da şu sorular var: Galatasaray 26. şampiyonluğa ulaşabilecek mi? F.Bahçe 12 yıllık özlemi dindirebilecek mi? İki ezeli rakibin mücadelesinde Trabzonspor aradan sıyrılabilecek mi? İstikrarlı bir şekilde tırmanışını sürdüren Beşiktaş 12 puanlık dezavantajına rağmen dahafa fazla tırmanabilecek mi?

GALATASARAY YARIŞTA MAZİSİNE GÜVENİYOR

Galatasaray: Bir maçı eksik sarı kırmızılılar kalan 8 maçının 6’sını kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom son 31 sezonda 15 kez ipi önde göğüslerken son 8 haftaya önde girdiği yarışların hiçbirini kaybetmedi. Bu seride 12 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray 3 kez de Beşiktaş. Fenerbahçe ve Başakşehir’in gerisinden gelerek mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor: 3 puanlı sistemde tek şampiyonluğunu 2021-22’de yaşayan Trabzonspor ise söz konusu sezonda büyük bir dominasyona imza atmıştı. Son 8 haftaya 15, 7 haftaya ise 13 puanlık farkla önde giren bordo mavili takım, sezon sonunda da Fenerbahçe’nin 8 puan önünde ligi zirvede bitirmişti.

FENERBAHÇE 2 KEZ FIRTINA'YI SOLLADI

Fenerbahçe: Karagümrük yenilgisinin şokunu Gaziantep engelini farklı skorla geçerek atlatan Kanarya sakat oyuncularının da tamamen iyileşmesiyle milli aradan çok daha güçlü dönmenin planlarını yapıyor. F.Bahçe son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-14’te 27. haftaya G.Saray’ın 13 puan önünde lider girmişti. 2010- 11’de Trabzon’un 2 puan gerisindeydi. 2006-07’de Beşiktaş’ın 4 puan önündeydi. 2004-05’te Galatasaray’a 7, 2003-04’te Beşiktaş’a 6 puan fark atmıştı. 2000-01 şampiyonluğunda da F.Bahçe söz konusu periyodu G.Saray’ın 3 puan önünde geçti. 1995-96’da Fenerbahçe yine 2 puan gerisinde olduğu Trabzon’u 2 puanla geçip kupaya uzandı. 3 puanlı sistemde ilk şampiyonluğun geldiği 1988- 89’da ise Kanarya yarışta Beşiktaş’ın 3 puan önündeydi.

KARTAL'DAN YİĞİDO'YA İZİN YOK

Beşiktaş: Sezonu en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen Kartal son şampiyonluk yaşadığı 2020-21’de 27 hafta sonunda F.Bahçe’nin 2 puan önündeydi. Söz konusu süreçte 2016-17’de Başakşehir’ 5 (61-56), 2015- 16’da F.Bahçe’ye 2 puan (63- 61) fark atmıştı. Beşiktaş’ın ligin son virajında geriden gelip şampiyonluğa ulaştığı tek sezon ise 2008-29. 27. hafta sonunda Sivasspor 56-55 önde olmasına rağmen siyah beyazlılar Yiğido’ya 5 puan fark atarak yarışı zirvede bitirdi. Kartal 2002-23’te G.Saray’ın (64-63), 1994-95’te Trabzon’un (62-57), 1991-92’de F.Bahçe’nin (60-59), 1990-91’de G.Saray’ın (56-52) ve 1989-90’da da F.Bahçe’nin (59-57) önünde 27. haftaya avantajla girerken lig sonunda hata yapmadı.

