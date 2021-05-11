Süper Lig'de ateş hattındaki 5 takımın 3’ü bugün küme düşebilir
Kasımpaşa-Ankaragücü, Gençlerbirliği-Göztepe, Başakşehir-Kayserispor ve Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından çıkacak sonuçlar düşme hattının kaderini belirleyecek.
Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un ardından küme düşecek diğer üç takım bugün belli olabilir. Tehlikeli bölgede bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü, alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.
EN RAHATI KASIMPAŞA
Ligde 15. sırada bulunan 43 puanlı Kasımpaşa’dan itibaren Fraport-TAV Antalyaspor (43), HES Kablo Kayserispor (40), MKE Ankaragücü (38), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (37) ve Gençlerbirliği (35) takımları küme düşme tehlikesi yaşıyor.
Bu akşam Kasımpaşa, Ankaragücü’nü; Gençlerbirliği, Göztepe’yi konuk ederken, Büyükşehir Belediye Erzurum, Alanya’da, HES Kablo Kayserispor da Medipol Başakşehir deplasmanında puan arayacak.
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