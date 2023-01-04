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Süper Lig'de Antalyaspor ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig
Süper Ligde Antalyaspor ve Fenerbahçe PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 18:38

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

1- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu ALLYSON AIRES DOS SANTOS'un 03.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 03.01.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMRAH ÇELİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

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FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.01.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig

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