×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Süper Lig'de Aleksandar Stanojevic rüzgarı! Konyaspor ilk 4 maçta...

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Stanojevic#Süper Lig
Süper Ligde Aleksandar Stanojevic rüzgarı Konyaspor ilk 4 maçta...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 13:25

Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Konyaspor, Süper Lig'in ilk 4 haftasında dikkat çekici bir performans sergiledi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'un başına geçen Aleksandar Stanojevic, yeni sezona dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

Konyaspor, geride bıraktığımız sezonu 51 puanla 8. sırada tamamlarken bu kez hızlı bir giriş yaptı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

İlk 4 maçta İstanbulspor, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile kozlarını paylaşan Stanojevic'in öğrencileri topladığı 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Gözden KaçmasınJuan Matanın yeni takımı duyuruldu Resmi imza...Juan Mata'nın yeni takımı duyuruldu! Resmi imza...Haberi görüntüle

PERFORMANSIYLA LİGDEKİ EN BAŞARILI YABANCI HOCA

Nenad Bjelica ve Patrick Kluivert ile birlikte Süper Lig'deki 3 yabancı teknik adamdan biri olan Stanojevic’in ve oyuncuların, takım içerisindeki pozitif havadan çok memnun oldukları öğrenildi.

Stanojevic, performansıyla diğer yabancı teknik direktörler Bjelica ve Kluivert’ın önünde yer aldı.

Öte yandan sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sırp hocanın Türkiye ve Avrupa’dan talipleri de bulunuyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Stanojevic#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!