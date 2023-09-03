Süper Lig'de Aleksandar Stanojevic rüzgarı! Konyaspor ilk 4 maçta...

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'un başına geçen Aleksandar Stanojevic, yeni sezona dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

Konyaspor, geride bıraktığımız sezonu 51 puanla 8. sırada tamamlarken bu kez hızlı bir giriş yaptı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

İlk 4 maçta İstanbulspor, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile kozlarını paylaşan Stanojevic'in öğrencileri topladığı 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

PERFORMANSIYLA LİGDEKİ EN BAŞARILI YABANCI HOCA

Nenad Bjelica ve Patrick Kluivert ile birlikte Süper Lig'deki 3 yabancı teknik adamdan biri olan Stanojevic’in ve oyuncuların, takım içerisindeki pozitif havadan çok memnun oldukları öğrenildi.

Stanojevic, performansıyla diğer yabancı teknik direktörler Bjelica ve Kluivert’ın önünde yer aldı.

Öte yandan sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sırp hocanın Türkiye ve Avrupa’dan talipleri de bulunuyor.

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