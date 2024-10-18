Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

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Milli maçlar sebebiyle verilen aranın sona ermesiyle Trendyol Süper Lig heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek. Söz konusu müsabakalar yarın, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Haftanın açılış maçında yarın Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray ise yarın Antalyaspor’a konuk olacak. Beşiktaş ise pazar günü oynanacak müsabakada Konyaspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor da haftayı BAY olarak geçecek.
Süper Lig’de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
13.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen
16.00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam
19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
19.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
21 Ekim Pazartesi
20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır