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Süper Lig'de 9 gollü çılgın maç! Alanyaspor'dan Kayserispor'a yarım düzine gol

#Süper Lig#Alanyaspor#Kayserispor
Süper Ligde 9 gollü çılgın maç Alanyaspordan Kayserispora yarım düzine gol

Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırladığı Kayserispor'a yarım düzine gol atarak sahadan 6-3 galip ayrıldı.

Alanyaspor - Kayserispor maçından öne çıkan fotoğraflarAlanyaspor - Kayserispor maçından öne çıkan fotoğraflar
Alanyaspor - Kayserispor maçından öne çıkan fotoğraflar

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Bülent Korkmaz yönetiminde büyük çıkış yakalayan Alanyaspor, Kayserispor engelini de farklı geçerek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Alanya'da oynanan karşılaşmada gol perdesini 9. dakikada Onur Bulut'la açan Kayserispor, 1-0 öne geçti.

Bu gole Alanyaspor, 14. dakikada Efecan Karaca ile karşılık verdi: 1-1.

Efecan'ın golünden 1 dakikada sonra Gavranovic sahne alarak Kayserispor yeniden 2-1 öne geçirdi.

Kayserispor'da 22. dakikada Hosseini'nin kendi kalesine attığı attığı golle eşitlik geldi: 2-2.

İlk yarıda son sözü Davidson söyledi ve Alanyaspor soyunma odasına 3-2 önde girdi.

Mücadelenin ikinci devresinde fırtına gibi esen Alanyaspor; 55. dakikada Umut Güneş, 77. dakikada Diedhiou ve 79. dakikada yine Davidson'un golüyle 6-2 yaptı.

Maçta son gol Kayserispor'da Mustafa Pektemek'ten gelirken Alanyaspor sahadan 6-3 galip ayrıldı.

Maçtan önemli dakikalar:

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9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Attamah topu içeriye çıkardı. Rakip alanda topla buluşan İbrahim Akdağ, pasını sağdan bindiren Onur Bulut'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Kayserispor defansı uzaklaştırmak istedi. Efecan Karaca, ceza sahası içinde önüne gelen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

15. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Rakip ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Onur Bulut arka direğe ortasını yaptı. Thiam'ın kafayla içeriye çevirdiği topa Gavranovic ayak koydu ve takımını öne geçirdi: 1-2

20. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza yayının gerisinden vuruşunda, kaleci Lung topu çeldi.

22. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ kanattan Emre Akbaba topu ceza sahasına ortaladı. Hosseini'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu:
2-2

45. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışında topu Davidson'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlara gitti: 3-2

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Karşılaşmanın ilk yarısı, 3-2 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışındaki Umut Güneş'e pasını verdi. Sol çaprazdaki Umut Güneş'in kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 4-2

72. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Diedhiou, koşu yapan Emre Akbaba'ya pasını verdi. Ceza sahasına sokulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Alanyaspor, skoru 5-2'ye getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran, Emre Akbaba'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun pasıyla topla buluşan Diedhiou'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak filelere gitti.

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79. dakikada ev sahibi ekip, maçtaki 6. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta orta alanda topla buluşan Efecan Karaca, soldan koşu yapan Davidson'a pasını çıkardı. Topla ceza sahasına giren Davidson, sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un üzerinden ağlara gönderdi: 6-2

89. dakikada Kayserispor farkı 3'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yasir Subaşı içeriye ortasını yaptı. Gavranovic'in dokunduğu top arka direkteki Mustafa Pektemek'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, top filelerle buluştu: 6-3
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 6-3 kazandı.

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#Süper Lig#Alanyaspor#Kayserispor

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