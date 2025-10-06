×
Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Samsunspor - Fenerbahçe

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 20:14

Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verirken, Samsunspor - Fenerbahçe maçına damga vuran VAR kararlarının arka planındaki diyaloglar dikkat çekti.

Süper Lig'de 8. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Samsunspor'un Fenerbahçe karşısında iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu yer aldı.

İptal edilen gol...

VAR: Golü, atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte. Kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Top kaleciye gelirken, hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada ofsayt olan oyuncunun hareketini göstereceğim sana.

HAKEM HALİL UMUT MELER: 17 numaralı oyuncu, kalecinin aksiyon alanına giriyor. Hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyunu tekrar başlatacağım doğru mu?

VAR: Doğrudur hocam.

İptal edilen penaltı...

VAR: İlk olarak oyuncunun kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim.

HAKEM HALİL UMUT MELER: Ben açıkken gördüm evet.

VAR: Rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim.

HAKEM HALİL UMUT MELER: Konumunu göster.

VAR: İlk açı bu doğal konumu görebilirsin.

HAKEM HALİL UMUT MELER: Gördüm evet normal.

VAR: Şimdi de rakipten gelen topu gösteriyorum.

HAKEM HALİL UMUT MELER: Tamam ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Orada son anda eline değen bir şey yok.

VAR: Elin ekstra hareketi yok. Doğal konumda.

HAKEM HALİL UMUT MELER: Tamam. Penaltıyı iptal ediyorum.

