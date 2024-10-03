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Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor!

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#Süper Lig#GALATASARAY#Beşiktaş
Süper Ligde 8. hafta heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:02

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta, 4 Ekim Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftası 4 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Ekim Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

 

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#Süper Lig#GALATASARAY#Beşiktaş

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