Süper Lig'de 8+3 lafta kaldı, yerli oyuncular yabancılar geçti!

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Trendyol Süper Lig’de ilk 4 haftada oynanan 37 karşılaşmada takımlar ilk 11’lerinde sahaya toplam 814 oyuncu sürdü. İlk 11’de 8+3 kuralının uygulandığı ligimizde takımlar yabancı kontenjanını tam olarak kullansaydı, 592 lejyonerin sahaya çıkması gerekiyordu; ancak bu rakam 486’da kaldı. Türk futbolcu sayısı ise 222 olan kontenjanı yüzde 67 aşarak 328’e ulaştı.

G.Saray ve Beşiktaş'ta ortalama 7.67 yabancı

İlk 4 haftada ilk 11’lerinde en fazla yabancı futbolcu oynatan takım Karagümrük oldu. Kırmızı siyahlılar 4 karşılaşmanın 3’üne 8, 1’ine 7 yabancı ile çıktı. Maç başı ortalama 7.75’e ulaşan kırmızı siyahlıları, 7.67 ile Galatasaray, Beşiktaş, 7.5 ile Ankaragücü ve Kayserispor takip etti. Fenerbahçe’nin ilk 11’lerde maç başı forma verdiği yabancı sayısı 6.67’ye ulaştı.

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İlk 11 istikrarında Kasımpaşa birinci sırada

İlk 11’lerde en az yabancıya şans veren teknik adam, 6 lejyoneri ilk 11’de sahaya süren Hatayspor’un hocası Volkan Demirel oldu. Demirel, oynanan 4 maçta da ilk 11’de 6 Türk futbolcu oynattı. İlk 11 istikrarında ise Kasımpaşa öne çıktı. 4 maçta 12 farklı oyuncuya şans veren lacivert beyazlılarda sadece 4. haftadaki Trabzon maçında Gomis’in yerine Erdem forma giydi.