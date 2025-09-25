Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'de 7. haftanın programı ve hakemler şöyle:
26 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
27 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen
28 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz
29 Eylül Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan
1. LİG MAÇLARININ HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cumartesi:
16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: Melih Kurt
28 Eylül Pazar:
16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş
16.00 İstanbulspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Serikspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: Turgut Doman
29 Eylül Pazartesi:
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın
17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan
20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker
20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu