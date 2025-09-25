×
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

Süper Ligde 7. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 20:54

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 7. haftanın programı ve hakemler şöyle:

26 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan

1. LİG MAÇLARININ HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: Melih Kurt

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş

16.00 İstanbulspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: Turgut Doman

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın

17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu

