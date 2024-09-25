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Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

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#Süper Lig#Tff#Futbol
Süper Ligde 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 19:36

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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#Süper Lig#Tff#Futbol

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