Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.
Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Eylül Cuma:
20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
29 Eylül Pazar:
16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan