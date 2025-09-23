Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Haberin Devamı

TFF, Süper Lig’in 6. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

-Kocaelispor - Çaykur Rizespor müsabakasının 45+6. dakikasında Anfernee Dijksteel'in sağ çaprazdan vuruşunda top savunmadan dönerken, topun dışarı çıkması sonrası hakem Ümit Öztürk ‘potansiyel penaltı incelemesi’ için VAR’dan uyarı aldı. Hakem Öztürk, pozisyonun tekrarını izledikten sonra sahaya döndü ve elle oynama gerekçesiyle ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.

- Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 42. dakikasında orta sahadaki mücadele sonrası hakem Oğuzhan Çakır, ‘potansiyel kırmızı kart’ için incelemeye davet edildi. VAR monitöründen pozisyonu izleyen Çakır, Kasımpaşalı Cafu’nun, Milan Skriniar’a yaptığı kural dışı hareket dışı hareket nedeniyle Cafu’ya kırmızı kart gösterdi.

VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

VAR: Sağ ayağının hareketini gösteriyorum. Esktra.

Hakem Oğuzhan Çakır: Gördüm, sonrasında vurdu. Benim için yeterli.