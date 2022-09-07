Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler ilk kez...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hakemler#Halil Umut Meler
Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri açıklandı Halil Umut Meler ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 16:39

Spor Toto Süper Lig’de 6’ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler bu sezon ilk kez bir maçta düdük çalmış olacak.

Haberin Devamı

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

9 EYLÜL CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE

10 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor  (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR

11 EYLÜL PAZAR

17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK

12 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER

21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN

Gözden Kaçmasın

Abdullah Avcı, Trabzonsporla Avrupada ilk peşindeAbdullah Avcı, Trabzonspor'la Avrupa'da ilk peşindeHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Galatasaray transferi bitirdi Mathias Ross bu akşam İstanbulda...Galatasaray transferi bitirdi! Mathias Ross bu akşam İstanbul'da...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Hakemler#Halil Umut Meler

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom