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Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir-Galatasaray...

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#Hakem#Süper Lig#Kadir Sağlam
Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı Başakşehir-Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 16:24

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 22, 23, 24 ve 25 Eylül’de oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde hakem Kadir Sağlam’ın düdük çalacağı belirtildi.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma
20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi
17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Arda Kardeşler

24 Eylül Pazar
17.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi
20.00 Hatayspor - Trabzonspor: Burak Şeker

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#Hakem#Süper Lig#Kadir Sağlam

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