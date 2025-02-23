Süper Lig'de 520 milyon euroluk şampiyonluk derbisi!

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277.23 milyon Euro ile Süper Lig’in en pahalı kadrosuna sahip olan Galatasaray ile 242 milyon Euro’luk Fenerbahçe’nin yarın oynayacağı maçta iki takımın toplam değeri 519.23 milyon Euro’ya ulaşacak. 75 milyon Euro’luk Osimhen, ‘Türkiye’nin en pahalı futbolcusu’ unvanıyla sahaya çıkacak. 23 milyon Euro’luk değeriyle ikinci en pahalı oyuncu olan Sara da sarı kırmızılı renkler için mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin en yüksek değerli oyuncuları ise, 22’şer milyon Euro değer biçilen Amrabat ve En-Nesyri.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında kilit rol oynayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha oynanmadan Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip oldu. Zira iki kulüp, tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek. Transfermarkt verilerine göre sarı kırmızılı takım 277.23 milyon Euro, Fenerbahçe ise 242 milyon Euro değerindeki futbolcularıyla sahaya çıkacak ve derbide ezeli rakiplerin toplam kadro değeri 519.23 milyon Euro’ya ulaşacak. Bu maç, sahadaki ilk 11’lerin toplam değeri açısından da rekor kırabilir. İki takımın Eylül 2024’teki derbisinde ilk 11’lerin toplam değeri 322 milyon Euro’yu bulmuştu.

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EN PAHALI 2 FUTBOLCU G.SARAY'DA

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen 75 milyon Euro’luk değeriyle ‘Türkiye’nin en pahalı futbolcusu unvanı’ ile derbi maçta sahada yer alacak. Nijeryalı santrforu, 23 milyon Euro ile takım arkadaşı Gabriel Sara izlerken, Barış Alper Yılmaz 20, Davinson Sanchez 19 milyon Euro’luk değerleriyle sarı kırmızılıların diğer pahalı yıldızları olarak sıralanıyor. Fenerbahçe’nin en pahalı oyuncuları 22’şer milyon Euro değer biçilen Youssef En-Nesyri ile Sofyan Amrabat olurken, Allan Saint-Maximin ve Sebastian Szymanski 17’şer milyon Euro, Milan Skriniar da 15 milyon Euro’luk piyasa değeriyle öne çıkıyor.

TRANSFER ÇALIMLARI SAHADA

RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında, iki takımın transferleri için birbirleriyle kıyasıya yarıştığı 4 futbolcu forma giyecek. Sarı kırmızılı takımdan Abdülkerim Bardakcı ile sarı lacivertlilerden de Fred, Sebastian Szymanski ve Milan Skriniar, ezeli rakiplere atılan transfer çalımları olarak derbide forma giyecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi aynı zamanda yarattığı ekonomik etki bakımından da Türkiye’nin en değerli spor müsabakası niteliği taşıyor. Ev sahibi sarı kırmızılılar, bilet, forma satışı vs. kalemlerinden onlarca milyon TL gelir elde edecek. Yayıncı kuruluş da izlenme rekoru ile birlikte reklamlardan büyük kazanç elde edecek.

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