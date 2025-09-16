Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tartışmalı kararları

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden yayımlandı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR | Onuachu'nun iptal edilen golü

- VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."

- Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."

- VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."

- Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"

- VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."

- Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR | Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı

- VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."

- Hakem: "Başka açı var mı?"

- VAR: "Var, onu da göstereceğim. Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."

- Hakem: "Evet görüyorum, loop alır mısın? Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum, 5 numara kırmızı kart."

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR | Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı

- VAR: Potansiyel kırmızı kart öneriyorum.

- Yan Hakem: Potansiyel kırmızı kart incelemesi öneriyor. Ben bilmiyorum. Kalabalıkta bir şey görmedim.

- Hakem: Geldim. Oynatabilirsin.

- Hakem: Net bir açın var mı? Vuruşla bir gösterir misin? Buradan göremedim.

- VAR: Yüzüne geldiğini göster. Açıyı değiştir.

- Hakem: Evet burası. Oynat.

- VAR: Normal hızda oynat.

- Hakem: Tamam gördüm. Kaç numaraydı 10 değil mi?

- VAR: 10 numara. Top oyun dışıydı.