Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tartışmalı kararları

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.
VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden yayımlandı.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR | Onuachu'nun iptal edilen golü
- VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."
- Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."
- VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."
- Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"
- VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."
- Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR | Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı
- VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."
- Hakem: "Başka açı var mı?"
- VAR: "Var, onu da göstereceğim. Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."
- Hakem: "Evet görüyorum, loop alır mısın? Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum, 5 numara kırmızı kart."
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR | Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı
- VAR: Potansiyel kırmızı kart öneriyorum.
- Yan Hakem: Potansiyel kırmızı kart incelemesi öneriyor. Ben bilmiyorum. Kalabalıkta bir şey görmedim.
- Hakem: Geldim. Oynatabilirsin.
- Hakem: Net bir açın var mı? Vuruşla bir gösterir misin? Buradan göremedim.
- VAR: Yüzüne geldiğini göster. Açıyı değiştir.
- Hakem: Evet burası. Oynat.
- VAR: Normal hızda oynat.
- Hakem: Tamam gördüm. Kaç numaraydı 10 değil mi?
- VAR: 10 numara. Top oyun dışıydı.