HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tartışmalı kararları

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#VAR#Fenerbahçe-Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 20:10

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 32. haftada oynanan maçlarda hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarını açıkladı. Söz konusu kayıtlarda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında iptal edilen gol ve kırmızı kart pozisyonları da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden yayımlandı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR | Onuachu'nun iptal edilen golü

- VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."
- Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."
- VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."
- Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"
- VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."
- Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR | Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı

- VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."
- Hakem: "Başka açı var mı?"
- VAR: "Var, onu da göstereceğim. Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."
- Hakem: "Evet görüyorum, loop alır mısın? Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum, 5 numara kırmızı kart."

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR | Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı

 - VAR: Potansiyel kırmızı kart öneriyorum.
- Yan Hakem: Potansiyel kırmızı kart incelemesi öneriyor. Ben bilmiyorum. Kalabalıkta bir şey görmedim.
- Hakem: Geldim. Oynatabilirsin.
- Hakem: Net bir açın var mı? Vuruşla bir gösterir misin? Buradan göremedim.
- VAR: Yüzüne geldiğini göster. Açıyı değiştir.
- Hakem: Evet burası. Oynat.
- VAR: Normal hızda oynat.
- Hakem: Tamam gördüm. Kaç numaraydı 10 değil mi?
- VAR: 10 numara. Top oyun dışıydı.

