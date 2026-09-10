Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de yarın akşam Beşiktaş - Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak olan 5. hafta maçlarında hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şu şekilde:

11 EYLÜL - CUMA

20.00 | Beşiktaş - Erzurumspor FK : Gürcan Hasova

12 EYLÜL - CUMARTESİ

17.00 | Eyüpspor - Rizespor : Oğuzhan Aksu

17.00 | Samsunspor - Çorum FK : Ali Şansalan

20.00 | Alanyaspor - Göztepe : Ozan Ergün

20.00 | Konyaspor - Trabzonspor : Reşat Onur Coşkunses

13 EYLÜL - PAZAR

17.00 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa : Yasin Kol

20.00 | Amed SF - Başakşehir FK : Cihan Aydın

20.00 | Galatasaray - Kocaelispor : Atilla Karaoğlan

14 EYLÜL - PAZARTESİ

20.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe : Mehmet Türkmen