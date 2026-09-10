×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Hakem Kurulu#TFF#Süper Lig
Süper Ligde 5. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 12:14

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig'de yarın akşam Beşiktaş - Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak olan 5. hafta maçlarında hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şu şekilde:

Gözden KaçmasınSporting - Galatasaray maçı Portekizde manşetlerde: Sporting, Türkleri Türk gibi oynamaya zorladıSporting - Galatasaray maçı Portekiz'de manşetlerde: 'Sporting, Türkleri 'Türk gibi' oynamaya zorladı!'Haberi görüntüle

11 EYLÜL - CUMA
20.00 | Beşiktaş - Erzurumspor FK : Gürcan Hasova

12 EYLÜL - CUMARTESİ
17.00 | Eyüpspor - Rizespor : Oğuzhan Aksu
17.00 | Samsunspor - Çorum FK : Ali Şansalan
20.00 | Alanyaspor - Göztepe : Ozan Ergün
20.00 | Konyaspor - Trabzonspor : Reşat Onur Coşkunses

13 EYLÜL - PAZAR
17.00 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa : Yasin Kol
20.00 | Amed SF - Başakşehir FK : Cihan Aydın
20.00 | Galatasaray - Kocaelispor : Atilla Karaoğlan

14 EYLÜL - PAZARTESİ
20.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe : Mehmet Türkmen

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Hakem Kurulu#TFF#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!