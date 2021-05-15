Süper Lig'de 42. hafta heyecanı! Saat 18.00 maçları sona erdi
Süper Lig'in 42. haftası, saat 18.00'daki maçlarla başladı. Fatih Karagümrük, Denizlispor'u 5-1 yenerek 18.00 seansının en farklı skoruna imza atarken, Sivasspor da yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.
Süper Lig'in 42. ve son haftası, saat 18.00'daki maçlarla başladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Karagümrük, küme düşmesi daha önce kesinleşen Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek lige 3 puanla veda etti.
Ligde 18 maçtır kaybetmeyen ve UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen Demir Grup Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek serisini 19 maça çıkardı ve ligi 5. sırada tamamlamayı garantiledi.
Hatayspor ise, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu ve sezonu 6. sırada bitirdi.
Saat 18.00'da başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
Fatih Karagümrük 5 - 1 Denizlispor
Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
Sivasspor 2 - 1 Kasımpaşa
Ankaragücü 0 - 1 Alanyaspor
Çaykur Rizespor 0 - 2 Başakşehir
Hatayspor 0 - 1 Gaziantep FK
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...