Süper Lig'de 42. hafta heyecanı! Saat 18.00 maçları sona erdi

Süper Lig'in 42. ve son haftası, saat 18.00'daki maçlarla başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Karagümrük, küme düşmesi daha önce kesinleşen Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek lige 3 puanla veda etti.

Ligde 18 maçtır kaybetmeyen ve UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen Demir Grup Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek serisini 19 maça çıkardı ve ligi 5. sırada tamamlamayı garantiledi.

Hatayspor ise, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu ve sezonu 6. sırada bitirdi.

Saat 18.00'da başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Fatih Karagümrük 5 - 1 Denizlispor

Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor

Sivasspor 2 - 1 Kasımpaşa

Ankaragücü 0 - 1 Alanyaspor

Çaykur Rizespor 0 - 2 Başakşehir

Hatayspor 0 - 1 Gaziantep FK

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