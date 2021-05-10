Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya ve Denizlispor - Galatasaray maçını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte tüm maçların hakemleri;

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