Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme hattının kaderini belirleyecek 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya ve Denizlispor - Galatasaray maçını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte tüm maçların hakemleri;
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