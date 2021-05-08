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GeriFutbol Süper Lig'de 40. hafta maçları sona erdi! Küme düşmeme ve Avrupa yarışı kızıştı
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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 20:24 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 40. hafta maçları sona erdi! Küme düşmeme ve Avrupa yarışı kızıştı

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Süper Lig'de 40. hafta maçları sona erdi! Küme düşmeme ve Avrupa yarışı kızıştı

Süper Lig'in 40. haftasının tüm maçları sona erdi ve Avrupa ile küme düşmeme yarışı kızıştı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, rakiplerine yenilen Erzurumspor ile Gençlerbirliği, kümede kalma şanslarını zora soktular.

Süper Lig'de 40. hafta heyecanı, oynanan birbirinden heyecanlı maçlarla tamamlandı.

Küme düşme hattını ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesinde ise Kasımpaşa, deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puan aldı ve rakibini ateş hattının içinde bıraktı.

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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN UMUTLARI TÜKENMEK ÜZERE

Medipol Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Küme düşme hattında bulunan Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'e deplasmanda 5-0 yenilerek kümede kalma şansını zora soktu.

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40. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve küme düşme hattındaki puan durumu şöyle;

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Trabzonspor 2 - 3 Antalyaspor

Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK

Hatayspor 1 - 0 Denizlispor

Fatih Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği

Göztepe 0 - 1 Konyaspor

Çaykur Rizespor 0 - 4 Yeni Malatyaspor

Erzurumspor 0 - 1 Kasımpaşa

PUAN DURUMU

13- Yeni Malatya: 44

14- Başakşehir: 44

15- Kasımpaşa: 43

16- Antalyaspor: 43

17- Kayserispor: 40

18- Ankaragücü: 38

19- Erzurumspor: 37

20 - Gençlerbirliği: 35

21 - Denizlispor: 28

Erzurumspor: 37

Gençlerbirliği: 35

Denizlispor: 29

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