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Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe maçında...

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#Süper Lig#Hakem#Fenerbahçe
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı Fenerbahçe maçında...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 16:32

Süper Lig’in 4’üncü haftası cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 4’üncü haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

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Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

CUMA

21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

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CUMARTESİ

19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam

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PAZAR

19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın

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#Süper Lig#Hakem#Fenerbahçe

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