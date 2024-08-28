Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe maçında...

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Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
CUMA
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
CUMARTESİ
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam
PAZAR
19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın