×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 4. hafta programı açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe detayı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#4.Hafta#Fikstür
Süper Ligde 4. hafta programı açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe detayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 13:15

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 4. hafta maçlarının programını açıkladı. Programda Şampiyonlar Ligi fikstürü henüz belli olmayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 4. hafta programını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak olması nedeniyle, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maç tarihleri Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre belirlenecek.

TFF'den fikstür için yapılan açıklama şöyle;

"UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak olması nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihleri ilan edilmemiştir.

UEFA Şampiyonlar Ligi müsabaka takviminin açıklanmasının ardından, temsilcilerimizin müsabaka günlerine göre karşılaşmaların biri 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğeri ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacaktır."

Haberin Devamı

İŞTE 4. HAFTA KARŞILAŞMALARI

Süper Ligde 4. hafta programı açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe detayı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#4.Hafta#Fikstür

BAKMADAN GEÇME!