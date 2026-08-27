Süper Lig'de 4. hafta programı açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe detayı

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TFF, Trendyol Süper Lig'de 4. hafta programını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak olması nedeniyle, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maç tarihleri Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre belirlenecek.

TFF'den fikstür için yapılan açıklama şöyle;

"UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak olması nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihleri ilan edilmemiştir.

UEFA Şampiyonlar Ligi müsabaka takviminin açıklanmasının ardından, temsilcilerimizin müsabaka günlerine göre karşılaşmaların biri 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğeri ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacaktır."

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İŞTE 4. HAFTA KARŞILAŞMALARI