Futbol Haberleri

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Süper Ligde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 14:40

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

29 Ağustos - Cuma

21.30 | Göztepe - Konyaspor : Ali Şansalan

30 Ağustos - Cumartesi

19.00 | Kasımpaşa - Gaziantep FK : Ozan Ergün
19.00 | Kocaelispor - Kayserispor : Yasin Kol
21.30 | Antalyaspor - Fatih Karagümrük : Cihan Aydın
21.30 | Galatasaray - Rizespor : Ali Yılmaz

31 Ağustos - Pazar

19.00 | Başakşehir FK - Eyüpspor : Zorbay Küçük
19.00 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe : Çağdaş Altay
21.30 | Trabzonspor - Samsunspor : Adnan Deniz Kayatepe
21.30 | Alanyaspor - Beşiktaş : Kadir Sağlam

