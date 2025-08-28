Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Güncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
29 Ağustos - Cuma
21.30 | Göztepe - Konyaspor : Ali Şansalan
30 Ağustos - Cumartesi
19.00 | Kasımpaşa - Gaziantep FK : Ozan Ergün
19.00 | Kocaelispor - Kayserispor : Yasin Kol
21.30 | Antalyaspor - Fatih Karagümrük : Cihan Aydın
21.30 | Galatasaray - Rizespor : Ali Yılmaz
31 Ağustos - Pazar
19.00 | Başakşehir FK - Eyüpspor : Zorbay Küçük
19.00 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe : Çağdaş Altay
21.30 | Trabzonspor - Samsunspor : Adnan Deniz Kayatepe
21.30 | Alanyaspor - Beşiktaş : Kadir Sağlam