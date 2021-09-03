Süper Lig'de 4. hafta maçları ne zaman? İşte 4. haftanın maç programı

Süper Lig'de 4. hafta maçları, milli maçlar nedeniyle gelecek hafta yapılacak. Öte yandan Süper Lig'de 4-16. hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, program hazırlanırken, UEFA kupalarında mücadele eden takımların müsabakalarının, yayıncı kuruluşun yayın prensiplerinin ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının dikkate alındığı belirtildi. Süper Lig'de 4. haftanın maç programı ise şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)