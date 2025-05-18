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Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

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#Süper Lig#Maç Programı#TFF
Süper Ligde 37. haftanın programı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 22:55

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

24 Mayıs Cumartesi:

16.00 Eyüpspor-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Kayserispor-Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Konyaspor-Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

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#Süper Lig#Maç Programı#TFF

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