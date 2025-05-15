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Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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#Süper Lig#TFF#MHK
Süper Ligde 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 11:55

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

17 Mayıs - Cumartesi

19.00 | Adana Demirspor - Hatayspor : Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs - Pazar

19.00 | Samsunspor - Sivasspor : Halil Umut Meler

19.00 | Bodrum FK - Trabzonspor : Çağdaş Altay

19.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK : Alper Akarsu

19.00 | Rizespor - Göztepe : Oğuzhan Çakır

19.00 | Kasımpaşa - Başakşehir : Atilla Karaoğlan

19.00 | Galatasaray - Kayserispor : Ali Şansalan

19.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor : Ozan Ergün

19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş : Mehmet Türkmen

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#Süper Lig#TFF#MHK

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