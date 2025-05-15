Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
17 Mayıs - Cumartesi
19.00 | Adana Demirspor - Hatayspor : Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs - Pazar
19.00 | Samsunspor - Sivasspor : Halil Umut Meler
19.00 | Bodrum FK - Trabzonspor : Çağdaş Altay
19.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK : Alper Akarsu
19.00 | Rizespor - Göztepe : Oğuzhan Çakır
19.00 | Kasımpaşa - Başakşehir : Atilla Karaoğlan
19.00 | Galatasaray - Kayserispor : Ali Şansalan
19.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor : Ozan Ergün
19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş : Mehmet Türkmen