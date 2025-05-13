Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Başakşehir - Fenerbahçe, Trabzonspor - Galatasaray...

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Süper Lig'de 35. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Başakşehir - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Galatasaray maçlarındaki konuşmalar yer aldı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

VAR: "Burak, elle oynama nedeniyle penaltı için inceleme öneriyorum."

Burak Pakkan: "Tamam."

VAR: "Kaleye atılan şut ve temas noktası."

Burak Pakkan: "Başka açı istiyorum."

Burak Pakkan: "Hayır hayır. Açı iyi değil."

VAR: "Dur bekle."

Burak Pakkan: "Normal hızda oynat."

VAR: "Normal hızda oynatıyorum."

Burak Pakkan: "Kararıma bağlı kalacağım. Penaltı değil bu. Doğal pozisyon."

VAR: "Sen kaldırıyorsun tamam."

TRABZONSPOR - GALATASARAY

VAR: "Atilla beni dinle. Temas kesinlikle çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Belki yapabiliriz. Tamam tamam. İnceleme tavsiye ediyorsun."

VAR: "Kaptanlarla konuşursun veya incelemeye gidersin. Temas tam olarak çizginin üstünde. Yani penaltı ama ofsayt var."

Atilla Karaoğlan: "Ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?"

VAR: "Evet, şimdi geliyor."

Atilla Karaoğlan: "Ofsaytı kontrol ettiniz mi?

VAR: "Trabzonspor oyuncusu atak aşamasında ofsayt."

Atilla Karaoğlan: "Tamam, çizgiyi göndereceksiniz."

VAR: "Evet evet."

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