Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Başakşehir - Fenerbahçe, Trabzonspor - Galatasaray...

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Süper Lig'de 35. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Başakşehir - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Galatasaray maçlarındaki konuşmalar yer aldı.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE
VAR: "Burak, elle oynama nedeniyle penaltı için inceleme öneriyorum."
Burak Pakkan: "Tamam."
VAR: "Kaleye atılan şut ve temas noktası."
Burak Pakkan: "Başka açı istiyorum."
Burak Pakkan: "Hayır hayır. Açı iyi değil."
VAR: "Dur bekle."
Burak Pakkan: "Normal hızda oynat."
VAR: "Normal hızda oynatıyorum."
Burak Pakkan: "Kararıma bağlı kalacağım. Penaltı değil bu. Doğal pozisyon."
VAR: "Sen kaldırıyorsun tamam."
TRABZONSPOR - GALATASARAY
VAR: "Atilla beni dinle. Temas kesinlikle çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana inceleme öneriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Belki yapabiliriz. Tamam tamam. İnceleme tavsiye ediyorsun."
VAR: "Kaptanlarla konuşursun veya incelemeye gidersin. Temas tam olarak çizginin üstünde. Yani penaltı ama ofsayt var."
Atilla Karaoğlan: "Ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?"
VAR: "Evet, şimdi geliyor."
Atilla Karaoğlan: "Ofsaytı kontrol ettiniz mi?
VAR: "Trabzonspor oyuncusu atak aşamasında ofsayt."
Atilla Karaoğlan: "Tamam, çizgiyi göndereceksiniz."
VAR: "Evet evet."