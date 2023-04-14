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Süper Lig’de 34 ve 35’inci haftanın programı açıklandı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

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#Süper Lig#Futbol#Spor
Süper Lig’de 34 ve 35’inci haftanın programı açıklandı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 19:39

Spor Toto Süper Ligde 34 ve 35inci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

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Ligin 34’üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak.

34'ÜNCÜ HAFTA:

16 Mayıs Salı

17.00 Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa

20.00 Corendon Alanyaspor Arabam.com Konyaspor

20.00 İstanbulspor Galatasaray

17 Mayıs Çarşamba

17.00 Medipol Başakşehir HangiKredi Ümraniyespor

20.00 MKE Ankaragücü Fraport Tav Antalyaspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük Adana Demirspor

18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe Trabzonspor

35'İNCİ HAFTA:

20 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa İstanbulspor

19.00 Yukatel Kayserispor Corendon Alanyaspor

19.00 Galatasaray Demir Grup Sivasspor

21 Mayıs Pazar

16.00 HangiKredi Ümraniyespor MKE Ankaragücü

19.00 Fraport Tav Antalyaspor Medipol Başakşehir

19.00 Adana Demirspor Beşiktaş

22 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor VavaCars Fatih Karagümrük

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#Süper Lig#Futbol#Spor

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