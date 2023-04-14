Süper Lig’de 34 ve 35’inci haftanın programı açıklandı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

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Ligin 34’üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak.
34'ÜNCÜ HAFTA:
16 Mayıs Salı
17.00 Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa
20.00 Corendon Alanyaspor Arabam.com Konyaspor
20.00 İstanbulspor Galatasaray
17 Mayıs Çarşamba
17.00 Medipol Başakşehir HangiKredi Ümraniyespor
20.00 MKE Ankaragücü Fraport Tav Antalyaspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük Adana Demirspor
18 Mayıs Perşembe
20.00 Fenerbahçe Trabzonspor
35'İNCİ HAFTA:
20 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa İstanbulspor
19.00 Yukatel Kayserispor Corendon Alanyaspor
19.00 Galatasaray Demir Grup Sivasspor
21 Mayıs Pazar
16.00 HangiKredi Ümraniyespor MKE Ankaragücü
19.00 Fraport Tav Antalyaspor Medipol Başakşehir
19.00 Adana Demirspor Beşiktaş
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor VavaCars Fatih Karagümrük