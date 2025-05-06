Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı!

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Süper Lig'de 34. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarında Antalyaspor - Konyaspor ve Galatasaray - Sivasspor maçları yer aldı.
İşte VAR kayıtları:
VAR: Sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Ozan Ergün: Monitöre geliyorum doğru mu?
VAR: Monitöre gel. Sana göstereceğim.
Hakem Ozan Ergün: Geliyorum.
VAR: Senin için iyi, çünkü yakındayız.
VAR: Sen ne demek istediğimi anlıyorsun tamam.
VAR: Mertens görüyosun. Topa ilk dokunan Mertens. Ve bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor.
VAR: Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok!
Hakem Ozan Ergün: Görüyorum.
VAR: Mertens'in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?
Hakem Ozan Ergün: Temas noktasını görüyorum.
Hakem Ozan Ergün: Serbest vuruş ile başlatacağım. Galatasaray için.
VAR: Galatasaray için evet.
Hakem Ozan Ergün: Tamam.