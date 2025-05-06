Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı!

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Süper Lig'de 34. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarında Antalyaspor - Konyaspor ve Galatasaray - Sivasspor maçları yer aldı.

İşte VAR kayıtları:

VAR: Sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Ozan Ergün: Monitöre geliyorum doğru mu?

VAR: Monitöre gel. Sana göstereceğim.

Hakem Ozan Ergün: Geliyorum.

VAR: Senin için iyi, çünkü yakındayız.

VAR: Sen ne demek istediğimi anlıyorsun tamam.

VAR: Mertens görüyosun. Topa ilk dokunan Mertens. Ve bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor.

VAR: Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok!

Hakem Ozan Ergün: Görüyorum.

VAR: Mertens'in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?

Hakem Ozan Ergün: Temas noktasını görüyorum.

Hakem Ozan Ergün: Serbest vuruş ile başlatacağım. Galatasaray için.

VAR: Galatasaray için evet.

Hakem Ozan Ergün: Tamam.

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