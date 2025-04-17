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Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

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#Süper Lig#MHK#TFF
Süper Ligde 32. hafta hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 14:52

Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 NİSAN PAZAR:

13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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#Süper Lig#MHK#TFF

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