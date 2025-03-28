Süper Lig'de 31. haftanın programı belli oldu

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta programının belli olduğu ifade edildi.

Buna göre Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise 12 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak. Fenerbahçe de 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak. Haftayı Corendon Alanyaspor, BAY olarak geçirecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının programı şöyle:

11 Nisan Cuma

20.00 Samsunspor - Galatasaray

12 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Bodrum FK - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - Başakşehir

13 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

14 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor