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Süper Lig'de 31. haftanın programı belli oldu

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#Süper Lig#Süper Lig 31. Hafta Maç Programı#TFF
Süper Ligde 31. haftanın programı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 15:21

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta programının belli olduğu ifade edildi.

Buna göre Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise 12 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak. Fenerbahçe de 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak. Haftayı Corendon Alanyaspor, BAY olarak geçirecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının programı şöyle:

11 Nisan Cuma
20.00 Samsunspor - Galatasaray

12 Nisan Cumartesi
16.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Bodrum FK - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Başakşehir

13 Nisan Pazar
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
19.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

14 Nisan Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor

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#Süper Lig#Süper Lig 31. Hafta Maç Programı#TFF

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