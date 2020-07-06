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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Süper Lig'de 31. hafta yarın başlıyor! Hafta içi mesaisi...

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Süper Lig'de 31. hafta yarın başlıyor! Hafta içi mesaisi...
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Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Günün diğer maçında ise lider Medipol Başakşehir, saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pandemi sonrasında en fazla yararlanan takım olduklarını söyleyerek, "Gemiyi en emin, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız" dedi.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

 

Süper Ligde 31. hafta yarın başlıyor Hafta içi mesaisi...

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