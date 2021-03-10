Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig’de 30’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 30’uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

12 Mart Cuma

19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi

13:30 Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19:00 Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar

13:30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

16:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi

19:00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...