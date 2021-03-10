MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
GeriFutbol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.03.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’de 30’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 30’uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

12 Mart Cuma

19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi

13:30 Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19:00 Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar

13:30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
16:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi

19:00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

Süper Ligde 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi