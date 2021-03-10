Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’de 30’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 30’uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
12 Mart Cuma
19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi
13:30 Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19:00 Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar
13:30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
16:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi
19:00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
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