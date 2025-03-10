Süper Lig’de 3 maçın da skorunu bildi, Misli’de 574.722 TL kazandı!

Haberin Devamı

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 500 TL kazanma şansı da sunuyor.

Üç maç da tahmin ettiği skorla bitti, toplamda 1.410.14 oran yakaladı!

Misli üyesi, Pazar bülteninde yer alan Süper Lig karşılaşmalarından 3 maça “Maç Skoru” tahmininde bulundu. Misli üyesi, Süper Lig’de karşı karşıya gelen Alanyaspor – Galatasaray mücadelesine “Maç Skoru: 1-2” tahmininde bulundu.

Zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısında yeterli performansı ortaya koyamadığından beklediği golü bulamadı. Karşılaşmanın 23.dakikasına gelindiğinde Tonny Vilhena atılan pası iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısında her ne kadar Galatasaray aradığı golü bulamayınca Alanyaspor devreye 1-0 üstün girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladığında daha baskın taraf Galatasaray’dı. Dakika 51’de Galatasaray’dan eşitliği getiren gol geldi. Barış Alper’in şutunu engellemeyi başaran Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran’dan seken top, takım arkadaşı Fidan Aliti’ye çarptı ve filelere gitti. Eşitliği yakalayan Galatasaray, maçın geri kalanında daha tempolu bir oyun sergiledi. Kuponun tutması için üyenin sadece Galatasaray’ın 1 golüne daha ihtiyacı vardı. Beklenen gol 10 dakika sonra Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’den geldi. Barış Alper Yılmaz’ın kestiği ortaya yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Osimhen, takımını karşılaşmada 2-1 öne geçiren golü attı. 67 ve 86. dakikalarda gole yine çok yaklaşan Osimhen, iki net pozisyonu da değerlendiremedi. Maç böylece 2-1 Galatasaray lehine sonuçlandı ve Misli üyesi 6.76’lık oran yakaladı.

Haberin Devamı

Misli üyesi, Süper Lig’de karşı karşıya gelen Eyüpspor – Konyaspor mücadelesine “Maç Skoru: 2-1” tahmininde bulundu. Karşılaşmada ilk gol erken geldi. Eyüpspor, Emre Akbaba’nın penaltı golüyle 15. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Eyüpspor galibiyetiyle sonuçlanırken, karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikasında oyuna giren Tunahan Taşçı, dakika 58’de beraberliği getiren golü attı. Kuponun tutması için Eyüpspor’un bir gol daha atıp, karşılaşmanın bu şekilde sonuçlanması gerekiyordu. Beklenen gol 76.dakikada Umut Bozok’tan geldi. Böylelikle Misli üyesi 7.45’lik oran yakaladı.

Haberin Devamı

Misli üyesinin bir diğer karşılaşması ise Sivasspor – Göztepe arasında gerçekleşti. Üye, karşılaşmaya “Maç Skoru: 3-1” tahmininde bulundu. Karşılaşmanın 33.dakikasına kadar iki ekip de gol bulamadı. 33. dakikada Kuryu Matsuki’nin golüyle Göztepe deplasmanda 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bitmek üzereyken, Koray Günter sert müdahalesi sebebiyle kırmızı kart görerek Göztepe’yi 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol çıkmadı. Misli üyesinin kuponunun tutması için karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor’un 3 golüne ihtiyacı vardı. Rakibinin 10 kişi kalmasından da faydalanan Sivasspor, ikinci yarıya hızlı başladı ve 48.dakikada beraberlik golünü attı. Bu golle beraber ataklarını artıran Sivasspor, 66. dakikada Bekir Böke’nin attığı golle evinde 2-1 öne geçti. Geriye sadece Sivasspor’un 1 golü kalmıştı ve 10 dakika sonra Bekir Böke tekrardan sahneye çıktı ve Sivasspor’u karşılaşmada 3-1 öne geçiren golü attı. Karşılaşma bu şekilde sonlanırken, Misli üyesinin “Maç Skoru: 3-1” tahmini tutmuş oldu. Böylelikle Misli üyesi kuponunun en yüksek oranı olan 28.00’lık oran yakaladı.

Haberin Devamı

Misli üyesi Süper Lig’de oynanan 3 maçta da maç skorlarını doğru tahmin ederek, toplamda 1.410.14’lük oran yakaladı ve 500 TL yatırdığı kuponuyla 574.722 TL kazandı. Üye, bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, iddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…



Haberin Devamı