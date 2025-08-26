Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin iptal edilen golü...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın geride kalmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Fenerbahçe - Kocaelispor maçında Talisca'nın iptal edilen pozisyonu yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ
VAR: "Seni potansiyel gol iptali için sahada incelemeye çağırıyorum."
VAR: "İlk temas noktasını gösteriyorum."
Hakem: "Görüyorum, evet. Fenerbahçeli oyuncu Kocaelisporlu oyuncuya faul yapıyor, faulü gördüm. Gol olduğunu da gösterir misin? Gol olduğunu biliyorum ama tekrar görelim."
VAR: "Gösteriyorum."
Hakem: "Golü iptal ediyorum, faulle başlıyorum kart vermiyorum."
VAR: "Doğrudur."