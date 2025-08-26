Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin iptal edilen golü...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın geride kalmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Fenerbahçe - Kocaelispor maçında Talisca'nın iptal edilen pozisyonu yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: "Seni potansiyel gol iptali için sahada incelemeye çağırıyorum."

VAR: "İlk temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Görüyorum, evet. Fenerbahçeli oyuncu Kocaelisporlu oyuncuya faul yapıyor, faulü gördüm. Gol olduğunu da gösterir misin? Gol olduğunu biliyorum ama tekrar görelim."

VAR: "Gösteriyorum."

Hakem: "Golü iptal ediyorum, faulle başlıyorum kart vermiyorum."

VAR: "Doğrudur."