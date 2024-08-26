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Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe maçı yer almadı

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#Süper Lig#Futbol#Tff
Süper Ligde 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe maçı yer almadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 20:09

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 3. haftada VAR'a gidilen maçların kayıtlarını yayınladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 3. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. ,

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Bodrum FK - Konyaspor müsabakasının 84. dakikasında ev sahibi ekibinin atağı sonrasında hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Altay, Bodrumlu futbolcu Ege Bilsel'in ceza sahası içerisinde temasla yerde kaldığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- Antalyaspor - Hatayspor maçının 90+8. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahasında elle oynama gerekçesiyle konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, Hataysporlu Okoronkwo'nun Mert Yılmaz'ın yüzüne elle temas ettiğini belirleyerek penaltıyı iptal etti ve ev sahibi lehine faul çaldı.

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Rize - Fenerbahçe maçı yer almadı

Rize'de Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan ve sarı lacivertli takımın Oostervolde, Fred ve Djiku ile penaltı beklediği pozisyonlara ilişkin bir kayıt yer almadı.

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#Süper Lig#Futbol#Tff

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