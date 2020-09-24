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GeriFutbol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı İstanbul'da başlayacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı İstanbul'da başlayacak!

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Süper Lig'de 3. hafta heyecanı İstanbul'da başlayacak!
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Süper Lig'de 3. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

 

Süper Ligde 3. hafta heyecanı İstanbulda başlayacak

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